Azir Aliu për hantavirusin: Grup i ekspertëve po përgatit plan, në rast të krizës eventuale
Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, ka folur në lidhje me hantavirusin, i cili është paraqitur në disa vende. Ai tha se është krijuar një grup ekspertësh, i cili do të përpilojë plan, në rast të shfaqjes së krizës me virusin "hantavirus" në Maqedoninë e Veriut.
“Mendoj se e dini që për herë të parë ka strategji për menaxhim me kriza në sistemin shëndetësor, ka kaluar nëpër të gjitha procedurat administrative".
"Gjithashtu, dje është krijuar grup prej ekspertëve nga institucione të ndryshme, me qëllim që të bëhet plan, që eventualisht nëse kemi nevojë, si duhet të ballafaqohemi me krizën”, tha Azir Aliu, ministër i Shëndetësisë.