Azeski: Oda Ekonomike e Maqedonisë ofron mbështetje për transportuesit
Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë, Branko Azeski, tha sot nga Shtipi se sektori i biznesit dhe Oda do të vazhdojnë betejën për kompanitë e transportit për një zgjidhje të përhershme për qëndrimin e transportuesve në zonën Shengen.
Azeski theksoi se Oda ka marrë pjesë aktive në dialogun me institucionet evropiane për vite me radhë, por, siç tha ai, deri më tani nuk ka dëgjuar mjaftueshëm për propozimet që janë paraqitur.
"Ne kemi formuar një klub të Evropës me Bashkimin Evropian. Të mërkurën do ta promovojmë atë në Vinicë në "Makprogres". Si mund të ndodhë që pesë masa kufizuese të miratohen në marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian në të njëjtën periudhë. Pra, ne po negociojmë për këtë, në të njëjtën kohë ata po kufizojnë kuotat tona për metalet, po kufizojnë aktivitete të caktuara në fushën e tranzitit, në fushën e shkuarjes në BE, e dini, ka probleme edhe këtu në lëvizje", thotë Azeski.
Ai theksoi se është e pakuptueshme që një vend që përpiqet vullnetarisht për anëtarësim në Bashkimin Evropian të përballet me sanksione dhe kufizime.
"Pa përmendur detyrimet që kompanitë tashmë po i përballojnë financiarisht, dhe ne as nuk kemi marrë një status që do të garantojë hyrjen në BE, dhe duhet të paguajmë financiarisht për këto gjëra. Që të mund të them se do ta vazhdojmë betejën, jemi të përfshirë në beteja kaq të vështira për t'u përballuar, edhe në një numër fushash.
Megjithatë, mendoj se qëndrimi se me një deklaratë, me një fjali, të gjitha propozimet refuzohen është i pasaktë. Sepse jam brenda procesit dhe jam i informuar se kishte rreth pesëdhjetë propozime që mund ta kishin zgjidhur situatën dhe mund të kishin hapur perspektivat për këtë. Nëse dikush kufizon lëvizjen e njerëzve dhe mallrave, atëherë po kryen krimin më të madh që mund të ekzistojë, të të mbyllë në veten tënde, ku nuk mund të përparosh dhe të shohësh, të krahasosh veten me të tjerët", nënvizoi Azeski./Telegrafi/