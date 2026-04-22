AUV: Në Maqedoni nuk ka ushqime kontestuese për foshnjat nga Hipp
Në Maqedoni nuk ka qull të kontestuar HiPP me karrota dhe patate, njoftoi Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë.
"Deri më sot, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) nuk ka marrë njoftim përmes Sistemit të Alarmit të Shpejtë të Bashkimit Evropian (RASSF) se një produkt i pasigurt ushqimor për fëmijë HiPP (paketë 190 gramëshe në kavanoz qelqi me aromë karote dhe patate) është vendosur në tregun e Maqedonisë, i cili është subjekt i tërheqjes dhe hetimit në Austri dhe disa vende evropiane", thuhet në njoftim.
Agjencia thotë se po e monitoron situatën dhe do të reagojë në kohën e duhur nëse është e nevojshme.
Për më tepër, operatori i ushqimit, një shpërndarës i autorizuar i produkteve HIPP për Maqedoninë, ka marrë njoftim me shkrim se produkti i kontestuar nuk është importuar fare në vend.