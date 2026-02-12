AUV ndalon përkohësisht importin e formulës për foshnje “APTAMIL”
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka marrë vendim për ndalimin e përkohshëm të importit të të gjitha llojeve të qumështit të përpunuar për foshnje “APTAMIL” në Kosovë.
Ky vendim është marrë pas njoftimeve të përsëritura nga Sistemi i Alarmimit të Shpejtë për Ushqim dhe Ushqim për Kafshë (RASFF), sipas të cilave disa vende të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe Kosovën, janë përballur me praninë e mundshme të toksinës Cereulide në këtë produkt.
“Qytetarët nuk kanë arsye për shqetësim, pasi për sasinë e futur më parë në Kosovë, masat janë ndërmarrë në kohë dhe në mënyrë parandaluese”, thekson AUV në komunikatën e saj.
Agjencia ka bërë të ditur se në koordinim me operatorët ekonomikë është realizuar tërheqja nga tregu e produktit të paralajmëruar, ndërsa inspektorët e AUV-së po vazhdojnë me gjurmueshmërinë e plotë për të verifikuar nëse ka mbetur ndonjë njësi e produktit të konsideruar të pa përdorshëm.
“Të gjitha veprimet e ndërmarra më parë, por edhe ky vendim, kanë prioritet mbrojtjen maksimale të shëndetit të foshnjave dhe konsumatorëve. Situata po menaxhohet me përgjegjësi të plotë dhe në koordinim të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtarë”, shton AUV.
Agjencia gjithashtu njofton të gjithë operatorët ekonomikë që veprojnë në Kosovë për zbatimin e detyrueshëm të këtij vendimi, i cili hyn në fuqi nga data 11.02.2026 dhe zbatohet në të gjithë territorin e vendit.
AUV premton se do të vazhdojë të informojë publikun për çdo zhvillim të mëtejmë lidhur me këtë çështje. /Telegrafi/