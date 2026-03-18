AUV-Maqedoni: Inspektimet e jashtëzakonshme konfirmojnë përmirësimin e sigurisë ushqimore në azilet e pleqve
Shërbimet inspektuese të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) kryen 39 kontrolle të jashtëzakonshme inspektuese në azilet e pleqve në vend në fillim të këtij muaji.
Nga AUV thonë se kontrollet përcaktuan se vetëm njëri nuk ishte i regjistruar si operator ushqimor në AUV, për të cilin iu ndalua përkohësisht puna, iu dha gjobë dhe iu dha urdhër për regjistrimin e tij në Agjenci.
"Një operator ushqimor nuk i plotësonte kërkesat higjienike për sigurinë ushqimore, dhe 4 nga azilet e pleqve të inspektuara nuk kryen kontrolle të detyrueshme shëndetësore për të punësuarit. Për mospërputhjet e identifikuara, të cilat lidheshin edhe me mirëmbajtjen e parregullt të evidencave për Higjienën e Mirë dhe Praktikën e Mirë të Prodhimit, mosparaqitjen e certifikatave të inspektimit për trajnimin e kryer në fushën e higjienës së ushqimit, evidencat e prokurimit, vonesën në zbatimin e masave të detyrueshme për dezinfektim dhe deratizim dhe mospërputhje të tjera të vogla, u lëshuan edhe tre vendime me urdhëresa për heqjen e tyre dhe dy paralajmërime.
Për shkelje më të mëdha, u shqiptuan gjoba në shumë prej 1.550 eurosh në kundërvlerë në denarë për 4 operatorë, dhe u inspektua vetëm një operator, 6 kilogramë ushqim i pasigurt u shkatërruan.
Gjatë inspektimeve të jashtëzakonshme të kryera me të njëjtën kategori operatorësh në nëntor 2024, 14 prej tyre nuk ishin të regjistruar si operatorë ushqimorë në AUV, dhe u shkatërruan 40 kilogramë ushqim i pasigurt. U lëshuan 16 vendime me urdhra për të eliminuar mospërputhjet e identifikuara, dhe u vendosën gjoba për 18 azile pleqsh", thuhet në njoftimin e AUV-së./Telegrafi/