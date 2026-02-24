Autoritetet austriake kanë riafirmuar mbështetjen e fortë për Kosovën në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, gjatë vizitës së ministrit të Jashtëm të Kosovës, Glauk Konjufca, në Vjenë.

Pas takimit ministrja e Jashtme e Austrisë, Beate Meinl-Reisinger, theksoi se kjo ishte një nga vizitat e para të Konjufcës në cilësinë e ministrit të Jashtëm, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe.

U nënvizua se Austria, si një ndër vendet e para anëtare të Evropean Union që e njohu Kosovën, ka ndërtuar ndër vite marrëdhënie të fuqishme politike dhe ekonomike me vendin.

Sipas deklarimit, këto lidhje do të vazhdojnë të thellohen, ndërsa Austria mbetet një mbështetëse e palëkundur e perspektivës evropiane të Kosovës.

“Ju mund të llogarisni në mbështetjen tonë të fuqishme për rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian”, thuhet në mesazhin e publikuar pas takimit.

KosovëLajmeKosova