Atentati në Sarandë, 10 persona hynë me forcë në lokal - biznesmeni që u vra hapi zjarr në mbrojtje të një të riu
Detaje të reja janë zbardhur nga vrasja e 66-vjeçarit Rexhep Ismaili, ngjarje e rëndë e ndodhur mbrëmjen e 7 majit në fshatin Qafë Gjashtë, në Sarandë. Ismaili, i njohur në zonë si pronar i një karburanti dhe i lokalit “Vëllezërit Ismaili”, mbeti i vrarë brenda ambientit të biznesit të tij pas një konflikti të dhunshëm që dyshohet se përfshiu disa persona.
Sipas informacioneve paraprake nga grupi hetimor, ngjarja ka nisur rreth orës 21:28, kur një grup prej rreth 10 personash kanë mbërritur në lokalin e 66-vjeçarit.
RTSH raporton se dyshohet se ata kishin një konflikt të mëparshëm me një të ri nga zona, për çështje pronësie. Në momentin e ngjarjes, personi me të cilin kishte nisur konflikti ndodhej në verandën e lokalit, së bashku me Rexhep Ismailin dhe persona të tjerë.
Fillimisht mes palëve ka pasur debat verbal, i cili shumë shpejt është përshkallëzuar në përplasje fizike me sende të forta. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se grupi i të rinjve ka hyrë me forcë në ambientet e lokalit, duke sulmuar personin me të cilin kishin konflikt, ndërsa 66-vjeçari ka ndërhyrë për të qetësuar situatën dhe për të larguar palët nga biznesi i tij.
Në kulmin e konfliktit, Rexhep Ismaili dyshohet se është futur në brendësi të lokalit dhe më pas ka dalë me një armë zjarri tip automatik AK-47, duke qëlluar disa herë në drejtim të grupit. Në atë moment, është kundërpërgjigjur me armë zjarri edhe pala tjetër, ku një plumb nga pistoleta ka goditur 66-vjeçarin në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme në vendngjarje.
Pas të shtënave, autorët janë larguar me shpejtësi nga zona. Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një automjet luksoz tip “Audi Q8”, i cili dyshohet se është përdorur nga personat e përfshirë në konflikt.
Deri më tani, autorët e dyshuar nuk janë kapur, ndërsa forca të shumta policie po vijojnë kontrollet në disa zona për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Burime bëjnë me dije se deri tani janë shoqëruar të paktën 5 persona, të cilët po merren në pyetje për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe rolin e tyre të mundshëm në përplasjen fatale.
Grupi hetimor po punon gjithashtu për të identifikuar personin që ka qëlluar me armë zjarri dhe ka shkaktuar vdekjen e 66-vjeçarit, si dhe për të dokumentuar plotësisht dinamikën e konfliktit.
Rexhep Ismaili ishte një emër i njohur në zonën e Sarandës, jo vetëm si biznesmen, por edhe si drejtues i Shoqatës “Çamëria”, dega Sarandë. Policia dhe prokuroria vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërsa priten zhvillime të reja në orët dhe ditët në vijim lidhur me identifikimin dhe kapjen e autorëve./RTSH
