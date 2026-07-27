'Ata që janë përgjegjës duhet të përballen me pasojat' - Irani kërcënon përsëri Bullgarinë për vendosjen e aeroplanëve amerikanë
Irani ka lëshuar një paralajmërim të ri për Bullgarinë pasi vendi ballkanik lejoi Shtetet e Bashkuara të përdorin bazat e tij ushtarake, duke përshkallëzuar tensionet diplomatike midis Teheranit dhe Sofjes.
Në një deklaratë të postuar në mediat sociale, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha se "ata që marrin vendime në Bullgari duhet të mbajnë përgjegjësi për vendimin e rrezikshëm për të pritur një avion amerikan të furnizimit me karburant në bazat e tyre ushtarake".
Deklarata shtoi se Teherani beson se ky nuk është një rast i izoluar, duke pretenduar se vendime të ngjashme janë marrë më parë për të "mbështetur operacionet ushtarake amerikane kundër Iranit".
"Populli bullgar e di shumë mirë se populli iranian nuk ka pasur kurrë probleme me Bullgarinë. Për dekada të tëra, marrëdhëniet midis dy kombeve tona janë bazuar në respekt të ndërsjellë", tha Ministria e Jashtme iraniane.
Vërejtjet e fundit shënojnë herën e tretë që Irani ka lëshuar një paralajmërim për Bullgarinë për praninë e avionëve ushtarakë amerikanë, transmeton Telegrafi.
Kjo erdhi vetëm disa ditë pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, falënderoi publikisht kryeministrin bullgar Rumen Radev në një postim në Truth Social.
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“Faleminderit, kryeministër Radev! Bullgaria qëndron me Trumpin dhe mbështet vendosjen e një baze të Forcave Ajrore Amerikane pavarësisht kërcënimeve të Iranit”, shkroi Trump.
Ky shkëmbim ka nxitur shqetësime në Bullgari, edhe pse Ministri i Mbrojtjes, Dimitar Stoyanov u përpoq të siguronte publikun se rreziqet mbeten të kufizuara.
Duke folur për transmetuesin bullgar bTV, Stoyanov tha se nuk ishte i shqetësuar për mundësinë e Iranit që të niste një sulm me raketa kundër Bullgarisë, megjithëse pranoi se “çdo gjë është e mundur”.
Duke iu drejtuar frikës nga sulmet e mundshme terroriste, ministri argumentoi se rreziku tani është më i ulët se kur avionët ushtarakë amerikanë ishin të stacionuar në një aeroport civil.
Më herët këtë javë, parlamenti i Bullgarisë miratoi zhvendosjen e avionëve amerikanë në bazën ajrore ushtarake Bezmer. Vendimi ka shkaktuar protesta midis banorëve vendas, të cilët thonë se kanë frikë se ky veprim mund ta bëjë zonën një objektiv të mundshëm mes tensioneve në rritje rajonale. /Telegrafi/