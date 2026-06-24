ASH: Rebalanci i buxhetit demaskon pushtetin, borxhi dëshmi e kolapsit ekonomik dhe politik
Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se rebalanci i buxhetit nuk është dëshmi stabiliteti, por pranim i krizës.
"Kur Qeveria detyrohet të mbulojë deficitin dhe borxhet me huamarrje të re, qytetarët e kuptojnë qartë se pas fjalëve për zhvillim fshihet një arkë e zbrazur dhe një ekonomi pa frymë".
"Aleanca për Shqiptarët kërkon përgjegjësi politike për këtë gjendje. VLEN nuk mund të heshtë kur çmimet rriten, pagat mbeten pas, investimet shtyhen dhe borxhi u lihet në shpinë qytetarëve. Propaganda nuk e mbush buxhetin, nuk e ul çmimin e bukës dhe nuk e sjell mirëqenien që ua premtuan shqiptarëve", thonë nga ASH.
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