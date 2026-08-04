ARRU ndalon përdorimin e ujit të pijes për larje, ujitje dhe mbushje të pishinave
Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) ka marrë masa të përkohshme për përdorimin racional të ujit të pijes gjatë sezonit veror.
Sipas njoftimit, ndalohet përdorimi i ujit të pijshëm nga rrjeti publik për larjen e rrugëve, trotuareve dhe oborreve, larjen e automjeteve, ujitjen e kopshteve, livadheve dhe sipërfaqeve të gjelbra, si dhe për mbushjen e pishinave.
Po ashtu, ndalohet çdo përdorim tjetër i ujit të pijes që nuk lidhet me nevojat themelore të konsumit njerëzor.
Autoritetet kanë apeluar te të gjithë konsumatorët që ujin e pijes ta përdorin me përgjegjësi dhe në mënyrë sa më racionale, me qëllim të sigurimit të furnizimit të qëndrueshëm për të gjithë qytetarët gjatë sezonit të verës. /Telegrafi/
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