Arrin në Shkup grupi i dytë i qytetarëve të evakuuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe
Grupi i dytë i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, të evakuuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ka mbërritur pasditen e sotme në Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit.
Sipas njoftimeve zyrtare, qytetarët janë nisur në mënyrë të sigurt nga Dubai, duke u larguar nga territori i Emirateve të Bashkuara Arabe.
Në këtë fluturim ndodheshin gjithsej 150 pasagjerë, prej të cilëve 125 shtetas të Maqedonisë së Veriut, 7 shtetas të Serbisë, 11 shtetas të Kosovës, 2 shtetas të Bosnjë dhe Hercegovinës, 2 shtetas të Shqipërisë, si dhe nga një shtetas i Gjermanisë, Armenisë dhe Malit të Zi.
Fluturimi u organizua nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, në bazë të një plani të përgatitur më herët dhe në koordinim me institucionet kompetente. Sipas njoftimit, të gjitha shpenzimet për realizimin e fluturimit janë mbuluar plotësisht nga shteti.