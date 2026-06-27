Arrihet marrëveshja “one stop” mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut
Është arritur marrëveshja ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të lehtësuar kalimin ndërkufitar mes qytetarëve të dy shteteve.
One Stop është marrëveshja më e re, e cila bën të mundur që qytetarët të kenë vetëm një ndalesë në pikat doganore.
Brenda këtij muaji do të fillojë zbatimi i kësaj marrëveshjeje, fillimisht në doganën Qafë Thanë dhe muajin tjetër në doganën Bllatë.
Nënshkrimi i marrëveshjes është bërë sot në Dibër nga Minisrti i Punëve të Brendshme të Shqipërisë, Besfort Lamallari dhe Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Panwe Toshkovski, përcjell TCH.
Janë rreth 4600 qytetarë në ditë në doganën e Bllatës dhe rreth 300 mijë makina që kanë kaluar brenda 5 muajve. Kjo si rezultat i hapjes së rrugës së Arbrit.
Kjo marrëveshje do të lehtësojë si lëvizjen e lirë të qytetarëve, ashtu edhe të mallrave mes 2 vendeve.