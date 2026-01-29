Arrestohet shtetasi i Serbisë në aeroportin e Prishtinës, dyshohet se kishte prezantuar dokumente të falsifikuara
Një person (shtetas i Serbisë) dyshohet se është arrestuar pasi që i njëjti derisa kishte qenë duke udhëtuar kishte prezantuar dokumentet për të cilat dyshohet të jenë të falsifikuara.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 17:00 në aeroportin Adem Jashari.
Tutje thuhet se me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë pasi që i njëjti derisa kishte qenë duke udhëtuar kishte prezantuar dokumentet për të cilat dyshohet të jenë të falsifikuara. Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
