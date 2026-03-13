Një person është arrestuar nën dyshimin për veprën penale “Nxitja e përçarjes dhe mosdurimit”.

Përmes një njoftimi thuhet se sipas dyshimeve fillestare, i dyshuari D.Z. pretendohet se para disa ditësh, në një hapësirë publike në Mitrovicën e Jugut, ka përdhosur flamurin e Turqisë

"Një person është arrestuar me urdhër të Prokurorisë Speciale nga Policia e Kosovës – Departamenti Kundër Terrorizmit, në orët e vona të së enjtes,nën dyshimin për nxitje të përçarjes dhe mos durimit. Sipas dyshimeve fillestare, i dyshuari D.Z. pretendohet se para disa ditësh, në një hapësirë publike në Mitrovicën e Jugut, ka përdhosur flamurin e Turqisë", thuhet në njoftim.

Ndërkaq siç thuhet në njoftim i njëjti është ndaluar për 48 orë, ndërsa hetimet janë në vazhdim në koordinim me Policinë e Kosovës.

