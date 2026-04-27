Arrestohet një person në Prishtinë - tenton të sulmojë disa pjesëmarrës gjatë prezantimit të muralit për nënë Ferdonijen
Një person është arrestuar sot rreth orës 11:30 gjatë një ceremonie në rrugën “Dëshmorët e Kombit” pasi ka tentuar të sulmojë fizikisht disa persona.
Lajmin për Telegrafin e ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Sipas tij, në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë zyrtarët policorë, të cilët kanë arrestuar personin e dyshuar.
“Sot, rreth orës 11:30, në rrugën 'Dëshmorët e Kombit' në Prishtinë, një person gjatë një ceremonie ka tentuar t’i sulmojë disa persona të tjerë. Në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë zyrtarët policorë, të cilët kanë arrestuar personin e dyshuar. Të gjitha veprimet e mëtejme do të ndërmerren në koordinim me Prokurorin e Shtetit”, ka thënë Pllana.
Ndërkaq, sipas pamjeve të mediave prezent ngjarja ka ndodhur gjatë prezantimit të muralit për nënën Ferdonije.