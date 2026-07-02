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Një person është arrestuar në Prishtinë nën dyshimin se ka kryer veprën penale të dhunimit ndaj një gruaje.

Sipas informacioneve të raportuara nga autoritetet, i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj viktimës, femër kosovare.

Pas raportimit të rastit, policia ka ndërmarrë veprimet e nevojshme, duke arrestuar të dyshuarin.

Me urdhër të prokurorit, pas intervistimit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit janë në vazhdim. /Telegrafi/

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