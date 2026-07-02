Arrestohet një person në Prishtinë, dyshohet për dhunim
Një person është arrestuar në Prishtinë nën dyshimin se ka kryer veprën penale të dhunimit ndaj një gruaje.
Sipas informacioneve të raportuara nga autoritetet, i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj viktimës, femër kosovare.
Pas raportimit të rastit, policia ka ndërmarrë veprimet e nevojshme, duke arrestuar të dyshuarin.
Me urdhër të prokurorit, pas intervistimit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit janë në vazhdim. /Telegrafi/
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