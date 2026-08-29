Arrestohet një person në Junik, në shtëpi i gjenden një pushkë, fishekë, thika e boks hekuri
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një personi në Junik gjatë kontrollit në shtëpinë e tij i janë gjetur armë.
Policia njofton se rasti ka ndodhur të premten, në ora 09:00.
“Rr. ‘Lush Musa’, Junik 28.08.2026 - 09:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi gjatë kontrollit në shtëpinë e tij janë gjetur dhe sekuestruar një pushkë, 40 copë fishekë, 4 thika, një boks hekuri, një sprej dhe një set pajisje për pastrimin e armëve”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar, rasti vazhdon në procedurë të rregullt. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate