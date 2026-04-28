Arrestohet një person në Drenas për keqpërdorim seksual të fëmijëve dhe materiale me përmbajte të shfrytëzimit
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka identifikuar dhe arrestuar një person me dyshimin për materiale me përmbajtje të shfrytëzimit dhe keqpërdorimit seksual të fëmijëve.
Rasti ka ndodhur në Drenas, më 16 prill në ora 18:00.
“Drenas / 16.04.2026 – 18:00. Në lidhje me rastin, më 27.04.2026 është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi i njëjti ka kryer veprën e lartcekur”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate