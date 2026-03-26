Arrestohet një person i dyshuar për vjedhje në Prishtinë
Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit njofton se pas një pune intensive hetimore dhe operacionale, ka arritur të arrestojë një person të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Vjedhje”.
"Puna e zyrtarëve policorë ka rezultuar me identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarit:• N.M., mashkull, shtetas i Republikës së Kosovës", thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
Gjatë kontrollit të realizuar në vendbanimin e të dyshuarit, janë gjetur dhe sekuestruar pjesë të uniformës së Policisë, si dhe prova të tjera materiale që lidhen me rastin.
"Në kuadër të hetimit, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, po ndërmerren veprime të mëtejme për zbardhjen e plotë të rastit", thuhet tutje në njoftim./Telegrafi/
