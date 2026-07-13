Arrestohet në Stanqiq një shtetas i huaj, dyshohet për kërcënimin ndaj Albin Kurtit
Një shtetas i huaj është arrestuar në Pikën Kufitare në Stanqiq, në bazë të një urdhërarresti të lëshuar nga Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë.
Sipas Policisë së Kosovës, arrestimi është kryer më 12 korrik 2026, ndërsa i dyshuari kërkohej për veprën penale "Dhunë ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës".
Autoritetet bëjnë të ditur se i dyshuari dyshohet se më 30 tetor 2025, përmes një rrjeti social, ka kryer veprën penale për të cilën po hetohet.
Mësohet se rasti lidhet me kërcënimin ndaj kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, i bërë përmes një rrjeti social.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për rastin janë në vazhdim.
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