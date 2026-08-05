Arrestohet i dyshuari për mashtrim ndaj një shtetasi të huaj, dyshohet se e dëmtoi me 500 mijë euro
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për veprat penale “Keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi” dhe “Mashtrim”.
Sipas njoftimit të Policisë, hetuesit e Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit kanë ndërmarrë veprime hetimore dhe operative pas pranimit të informatave lidhur me aktivitetet e të dyshuarit, të cilat kanë çuar në arrestimin e tij.
I dyshuari, shtetas kosovar, dyshohet se ka keqpërdorur investimet e një shtetasi të huaj, duke i shkaktuar atij dëm financiar në vlerë prej rreth 500 mijë eurosh.
Me rastin është njoftuar prokurori kompetent, i cili pas intervistimit të të dyshuarit në prani të avokatit mbrojtës ka marrë vendim që ai të ndalohet për 48 orë.
Hetimet për këtë rast janë duke vazhduar. /Telegrafi/