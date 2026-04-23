Arrestohen katër persona në Vushtrri, vjedhin 400 lloje cigaresh nga një veturë
Të mërkurën në stacionin Policor në Vushtrri, ankuesi ka raportuar se i është thyer xhami i veturës, me ç’rast nga vetura i janë vjedhur rreth 400 lloje cigaresh elektronike.
Sipas një njoftimi për media thuher se si rezultat i veprimeve operative dhe hetimore, katër persona të dyshuar janë identifikuar dhe arrestuar nga njësitet policore në Mitrovicën e Jugut.
“Gjatë kontrollit, tek të dyshuarit është gjetur dhe sekuestruar një sasi e cigareve elektronike të vjedhura. Pas procedurave të intervistimit me aktvendim të prokurorit kompetent, njërit prej të dyshuarve i është caktuar masa e ndalimit policor, ndërsa tre të tjerët janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftim
Ndërkaq siç bëhet e ditur ndaj tyre janë iniciuar rastet për veprat penale: “Vjedhje e rëndë” dhe “Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale”. /Telegrafi/