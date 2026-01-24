Arrestohen dy persona të kërkuar nga Gjykata në Ferizaj
Policia e Kosovës ka ndaluar dy persona të dyshuar pasditen e sotme në Ferizaj, të cilët rezultuan me urdhërarrest aktiv nga Gjykata Themelore në Ferizaj.
Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 17:30, patrulla policore gjatë kontrollit në rrugën “Brigada 161” ka ndaluar dy persona, të cilët pas verifikimit të të dhënave u konstatua se kërkoheshin nga autoritetet gjyqësore.
Njëri nga të ndaluarit, Q.R. (26 vjeç), kishte urdhëresë aktive, me të cilën dënimi me gjobë prej 400 euro për veprën penale “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” ishte zëvendësuar me dënim me burg prej 20 ditësh.
Ndërkaq, i dyshuari tjetër, Y.C. (24 vjeç), ishte në kërkim për shkak të mosparaqitjes në shqyrtim gjyqësor lidhur me veprën penale “Vjedhja”.
Pas përfundimit të procedurave, Q.R. është dërguar për vuajtje të dënimit, ndërsa Y.C. është ndaluar për 48 orë, thuhet në njoftimin e policisë.