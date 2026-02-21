Arrestohen dy persona në Prizren, iu gjendet mbi 1 kg marihuanë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar dy persona, pasi gjatë kontrollit të tyre dhe vendbanimit të tyre janë gjetur dhe sekuestruar: 1386.94 gramë substancë narkotike e llojit marihuanë, dy peshore, para, një veturë, një thikë dhe një boks metali.
Rasti ka ndodhur të premten, në ora 15:05.
“Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që gjatë kontrollit të tyre dhe vendbanimit të tyre janë gjetur dhe sekuestruar: 1386.94 gramë substancë narkotike e llojit marihuanë, dy peshore, para, një veturë, një thikë dhe një boks metali”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
