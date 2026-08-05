Arrestohen tre persona në Dragash për vjedhje të rëndë - sekuestrohen automjeti dhe mjetet e vjedhjes
Tre persona janë arrestuar në Dragash nën dyshimin për përfshirje në një rast të vjedhjes së rëndë.
Sipas raportit shtesë të Policisë së Kosovës, rasti është regjistruar më 4 gusht, rreth orës 21:00, ndërsa të dyshuarit janë dy meshkuj kosovarë.
Gjatë veprimeve policore, nga të dyshuarit janë sekuestruar mjete pune që dyshohet se janë përdorur për kryerjen e vjedhjes, si dhe një veturë.
Me vendim të prokurorit të shtetit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Rasti mbetet nën hetim nga organet kompetente. /Telegrafi/
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