Ariu futet me forcë në dhomën e hotelit në Tibet
Një ari i murrmë hyri në një hotel në Tibet dhe hyri me forcë në një dhomë të mbyllur me dy mysafirë brenda.
Pamjet e kamerave të sigurisë nga hoteli në Nagqu tregojnë ariun duke ecur nëpër një korridor brenda ndërtesës të shtunën, dhe duke hyrë me forcë nëpër një derë në një dhomë të zënë.
Mysafirët në dhomë thanë se e shikuan ariun për disa sekonda përpara se të dilte vetë nga dhoma, transmeton Telegrafi.
Pronari i hotelit përdori një elektrik dore dhe mjete të tjera për ta trembur ariun dhe për ta dëbuar atë nga ndërtesa.
Dera është riparuar që atëherë dhe hoteli tha se po shton masa shtesë sigurie për të mbajtur arinjtë jashtë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate