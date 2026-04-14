Arbeloa përgatit një plan agresiv për rikthimin e Real Madridit ndaj Bayern Munichut
Alvaro Arbeloa thuhet se po përgatit një qasje të guximshme taktike, ndërsa Real Madrid synon të përmbysë një disavantazh 2-1 kundër Bayern Munich në ndeshjen e dytë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Sipas Miguel Angel Diaz në El Partidazo de COPE, Arbeloa tashmë po e formëson planin e tij të lojës me vendimet kyçe të personelit që po marrin formë përpara përplasjes vendimtare.
“Camavinga u testua ditën tjetër kundër Gironas dhe dështoi, dhe duket se Fede Valverde do të luajë në mesfushë qendrore në Mynih", ka thënë fillimisht Diaz.
⚪️ @miguelitocope desvela en @partidazocope el ensayo de esta mañana de Arbeloa pensando en Múnich
🧐 "Camavinga no sería titular, por dentro jugaría Valverde"
✅ Militao, Mendy y Bellingham van a entrar en el once
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/aa7APoHly0
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 13, 2026
Me Aurelien Tchouameni të pezulluar pas kartonit të verdhë që mori në ndeshjen e parë, Real Madridi është i detyruar të bëjë ndryshime në mesfushë, me Eduardo Camavinga që fillimisht u provua në një rol më të thellë, por në fund jo mjaftueshëm bindës në vlerësimet e fundit.
Jude Bellingham pritet të jetë titullar i garantuar, duke formuar një shtyllë kyçe të strukturës së mesfushës për përballjen me rreziqe të larta në Mynih.
Në sulm, fokusi taktik është përqendruar kryesisht te Vinicius Junior, me Los Blancos që planifikojnë të shfrytëzojë hapësirën pas mbrojtjes së Bayernit përmes tranzicioneve të shpejta.
Miguel Angel Diaz zbuloi qëllimin taktik: “Arbeloa dëshiron topa të shpejtë pas mbrojtjes”.
Mesazhi i përgjithshëm nga kampi i Madridit pasqyron një mentalitet gjithçka ose asgjë përpara ndeshjes së dytë, me ekipin e inkurajuar të marrë rreziqe dhe të bëjë presion agresiv që nga fillimi. /Telegrafi/