Apple sjell gjashtë modele të reja të iPhone vitin e ardhshëm
Thuhet se Apple do të ketë më shumë iPhone të rinj në lançim në vitin 2027 se kurrë më parë, dhe një postim i ri nga informatori Digital Chat Station e vërteton këtë. Ja çfarë thotë ai se do të ndodhë.
Këtë vjeshtë, Apple do të lançojë një linjë më të vogël se zakonisht të iPhone-ve kryesorë. Presim vetëm tre modele: iPhone 18 Pro dhe Pro Max, dhe iPhone Ultra.
Por duke e shtyrë iPhone 18 bazë dhe iPhone Air 2 në fillim të vitit 2027, Apple së shpejti do të ketë vitin e saj më të madh të iPhone-ve të rinj ndonjëherë, transmeton Telegrafi.
Leaker Digital Chat Station sapo ndau listën e plotë të modeleve të iPhone 2027 në një postim të ri në Weibo.
Linja e Produkteve të Apple për vitin 2027:
iPhone Air 2 6.55″ 1.5K 120Hz LTPO OLED
iPhone 18 6.3″ 1.5K 120Hz LTPO OLED
iPhone 18e 6.12″ 1.5K 60Hz LTPS OLED
Testimi i serisë iPhone 19 Pro është përfunduar
Thashethemet tregojnë se tre modelet e para do të lançohen në fillim të vitit 2027, ndoshta jo më vonë se marsi. Pastaj tre të fundit - që paraqesin një dizajn të 20-vjetorit për modelet Pro dhe Pro Max - do të debutojnë në shtator.
Postimi i ri ofron një përditësim të statusit mbi modelet e vjeshtës 2027, por gjithashtu thekson madhësinë e ekranit dhe teknologjinë e ekranit për linjën e fillimit të vitit 2027. /Telegrafi/
Thuhet se iPhone Air 2 dhe iPhone 18 do të mbajnë të njëjtat madhësi ekrani dhe teknologji si paraardhësit e tyre, gjë që pritej tashmë. Por iPhone 18e thuhet se do të bëjë të njëjtën gjë, dhe më e rëndësishmja kjo do të thotë se nuk do të ketë mbështetje për ProMotion.
Ndërsa madhësia e ekranit 6.12 inç dhe ekrani 60Hz janë të pandryshuara nga iPhone 17e, Apple mund të kalojë ende në një Dynamic Island nga dizajni aktual i prerjes. Megjithatë, për shkak të krizës së memories, nuk do të ishte çudi të shihnim ndryshime minimale për iPhone 18e për të parandaluar rritjet e mëdha të çmimeve.