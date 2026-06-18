Apple dhe Intel do të prodhojnë çipa në SHBA
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Apple ka rënë dakord të punojë me Intel për të projektuar dhe prodhuar çipat e saj në Shtetet e Bashkuara.
Një partneritet me Intel ndihmon Apple të diversifikojë bazën e saj prodhuese, ndërsa kërkon kapacitet shtesë të çipave.
Prodhuesi i iPhone mbështetet shumë te TSMC (2330.TW), linjat e përparuara të prodhimit të të cilave janë shumë të kërkuara nga prodhuesit e çipave të inteligjencës artificiale si Nvidia.
Një kontratë me Apple i jep Intel një kërkesë të qëndrueshme nga një nga kompanitë më të mëdha të elektronikës për konsumatorin në botë, duke rritur si reputacionin e saj ashtu edhe një biznes prodhimi që ka mbetur prapa vitet e fundit.
Vitin e kaluar, administrata Trump mori 10% të aksioneve të Intel dhe njoftoi planet për të investuar afërsisht 10 miliardë dollarë te prodhuesi i çipave për të ndërtuar ose zgjeruar fabrikat në SHBA. /Telegrafi/