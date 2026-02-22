Anulim fluturimesh, alarm për strehim – pas vrasjes së udhëheqësit të kartelit të fuqishëm të trafikut të drogës në Meksikë
Kompanitë ajrore anuluan fluturimet dhe Departamenti Amerikan i Shtetit u bëri thirrje amerikanëve të strehohen në këtë vend të dielën, pasi shpërthyen përleshje të dhunshme në Meksikën perëndimore pas një operacioni ushtarak që vrau një udhëheqës të fuqishëm të kartelit të drogës.
Southwest dhe Alaska Airlines thanë se anuluan fluturimet për në dhe nga Puerto Vallarta, ndërsa Delta Air Lines lëshoi përjashtime udhëtimi për pasagjerët që fluturonin për në ose nga Puerto Vallarta dhe Guadalajara.
Air Canada gjithashtu pezulloi përkohësisht operacionet në aeroportin e Puerto Vallarta, duke përmendur atë që e përshkroi si një "situatë të vazhdueshme sigurie".
Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një alarm sigurie duke i këshilluar qytetarët amerikanë në disa shtete meksikane - duke përfshirë Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero dhe Nuevo Leon - të qëndronin brenda deri në njoftim të mëtejshëm, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
#Urgente 🇲🇽🚨
México bajo fuego.
Se reportan más de 21 narcobloqueos en Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán. Vehículos incendiados, carreteras cerradas y ciudadanos despojados de sus autos para utilizarlos en bloqueos criminales.
Todo esto tras la captura de presuntos…
— Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) February 22, 2026
Trazirat pasuan një operacion nga forcat meksikane të sigurisë që vranë Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, i njohur si "El Mencho", udhëheqës i Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco (CJNG), tha ministria e mbrojtjes e Meksikës.
Ai u plagos gjatë një bastisjeje në qytetin Tapalpa në shtetin Jalisco dhe vdiq ndërsa transportohej në Mexico City.
Zëvendëssekretari i Shtetit i SHBA-së, Christopher Landau, konfirmoi vdekjen, duke e përshkruar Oseguera Cervantes si "një nga bosët më të përgjakshëm dhe më të pamëshirshëm të drogës".
Some of the first footage showing the large-scale mobilization finally of the Mexican Army in Jalisco State. pic.twitter.com/S0PmBdv0Kh
— OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026
Dhe operacioni shkaktoi orë të tëra bllokimesh rrugore me automjete të djegura në të gjithë Jalisco-n dhe shtetet fqinje - një taktikë e përdorur shpesh nga kartelet për të penguar veprimet ushtarake.
Autoritetet raportuan se trupat u qëlluan gjatë bastisjes, duke vrarë katër individë, ndërsa tre të tjerë - përfshirë Oseguera Cervantes - vdiqën më vonë nga plagët e tyre.
Ushtria meksikane vret udhëheqësin e kartelit të fuqishëm të trafikut të drogës – për të cilin SHBA kishin ofruar 15 milionë dollarë
Dy të dyshuar u arrestuan dhe u sekuestruan automjete të blinduara, raketahedhës dhe armë të tjera. Tre ushtarë u plagosën, gjithashtu.
Guvernatori i Jalisco-s, Pablo Lemus Navarro, shpalli një emergjencë "kod të kuq", pezulloi transportin publik dhe u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë brenda.
CJNG është një nga organizatat kriminale më të fuqishme të Meksikës dhe një trafikant i madh i fentanilit dhe drogave të tjera në Shtetet e Bashkuara.
#ÚltimaHora | El Gobierno de México cofirmó que Nemesio “El Mencho” Oseguera murió mientras era trasladado a la CDMX luego de resultar herido en un enfrentamiento durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/j2FXbR8WmO
— N+ FORO (@nmasforo) February 22, 2026
Oseguera Cervantes, 59 vjeç, ishte përfshirë në trafikun e drogës që nga vitet 1990 dhe bashkëthemeloi kartelin rreth vitit 2007.
Grupi është i njohur për sulme agresive ndaj forcave të sigurisë meksikane, duke përfshirë eksplozivë me dronë, mina tokësore dhe një atentat të profilit të lartë ndaj shefit të policisë së Qytetit të Meksikës në vitin 2020.
Administrata Amerikane e Zbatimit të Ligjit për Drogat e konsideron CJNG-në të krahasueshme në ndikim me kartelin Sinaloa, me operacione në të 50 shtetet e SHBA-së.
🚨⚡️ BREAKING: Mexico’s most wanted drug lord killed — violent unrest erupts nationwide
Nemesio Oseguera Cervantes, known as El Mencho, was the leader of the Jalisco New Generation Cartel and widely regarded as one of Mexico’s most ruthless criminal figures.
His organization…
— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026
Oseguera Cervantes ishte paditur disa herë në Shtetet e Bashkuara dhe Uashingtoni kishte ofruar një shpërblim prej 15 milionë dollarësh për informacionin që çoi në kapjen e tij.
Në shkurt të vitit 2025, administrata Trump e caktoi kartelin një organizatë terroriste të huaj, duke përmendur përfshirjen e tij jo vetëm në trafikimin e fentanilit, por edhe në zhvatje, kontrabandë migrantësh, vjedhje burimesh dhe trafik armësh. /Telegrafi/