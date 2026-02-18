Anthony Gordon çmend në Ligën e Kampionëve – katër gola në pjesën e parë dhe ‘ngacmon’ Mbappen në krye
Newcastle po shënon fitore ndaj Qarabag me rezultat 5-0, në ndeshjen e parë të play-offit të Ligës së Kampionëve.
Duket se anglezët do ta largojnë çdo dilemë që në ndeshjen e parë, për të prekur fazën tjetër të kësaj gare.
Anthony Gordon ka arritur të shënojë katër gola vetëm në pjesën e parë ndaj Qarabag. Anglezi shënoi në minutat 3’, 32’, 33’ dhe 45’, ndërsa një gol për ‘Laraskat’ e shtoi Malik Thiaw.
9️⃣ #UCL games
🔟 #UCL goals
AG10 is into double figures in the @ChampionsLeague! 🔥 pic.twitter.com/Uv2jw2of5p
— Newcastle United (@NUFC) February 18, 2026
Vetëm tre lojtarë më parë kishin arritur të shënonin katër gola në pjesën e parë në një ndeshje të Champions, me Luiz Adriano, Jose Joao Altafini dhe Borivoje Kostic që mbajnë rekordin.
Me këto katër gola, Gordon ngjitet në vendin e dytë në renditjen e përgjithshme të top-shënuesve në Ligën e Kampionëve, me 10 gola, tri më pak se Kylian Mbappe që është në krye.
A sensational first 45 minutes in Baku! 😍 pic.twitter.com/w7t1XnfzAW
— Newcastle United (@NUFC) February 18, 2026
Mbetet të zhvillohet edhe pjesa e dytë, ku Gordon mund ta shtojë këtë numër. /Telegrafi/