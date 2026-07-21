Anija luftarake ruse kryen stërvitje gjysmëorëshe pranë Britanisë së Madhe
Një anije luftarake ruse, e ndjekur nga një anije e Marinës Mbretërore, kreu stërvitje artilerie me qitje të vërtetë vetëm 40 milje detare në jug të Plymouth të hënën.
Marina Mbretërore monitoroi stërvitjen dhe po vazhdon të "ndjekë nga afër aktivitetin e anijes", tha një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes, transmeton Telegrafi.
Fregata ruse, Neustrashimy, po monitorohej gjithashtu nga një aeroplan ushtarak francez i cili bëri kontakt radio me anijen luftarake duke i kërkuar asaj të sqaronte qëllimet e saj, i është thënë BBC-së.
Para hapjes së zjarrit, BBC-së iu tha gjithashtu se anija luftarake ruse informoi anijen patrulluese në det të hapur të Marinës Mbretërore, HMS Tyne, për qëllimin e saj për të kryer aktivitet me qitje.
Anija luftarake ruse kërkoi që HMS Tyne të zhvendosej në një distancë më të sigurt, gjë që edhe ndodhi. Stërvitja me qitje të vërtetë ruse u zhvillua në ujëra ndërkombëtare dhe zgjati 30 minuta.
Incidenti do të jetë një kujtesë për kryeministrin e ri për rritjen e aktivitetit detar rus pranë ujërave të Mbretërisë së Bashkuar në muajt e fundit.
Burimet e mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar nuk komentuan nëse incidenti mund të ketë qenë i planifikuar për të përkuar me fillimin e mandatit të Andy Burnham si kryeministër.
Muajin e kaluar, Komandot e Marinës Mbretërore hipën në një anije cisternë nafte ruse të "flotës në hije" në Kanalin Anglez në një operacion gjashtëorësh, i cili ishte i pari i këtij lloji nga forcat e armatosura të Mbretërisë së Bashkuar.
Gjithashtu në qershor, një çift britanik në ujërat ndërkombëtare në Kanalin Anglez hasi një anije luftarake ruse - Admiral Grigorovich - 23 milje (37 km) larg Ishullit të Wight.
Fregata qëlloi me armë paralajmëruese ndërsa Jane dhe Alan Kelvey lundronin me jahtin e tyre në atë që ministria e Mbrojtjes e Rusisë e quajti një "qasje të rrezikshme". Megjithatë, çifti tha se "nuk ishin në një kurs përplasjeje".
Anijet luftarake ruse kalojnë rregullisht nëpër ujërat ndërkombëtare në Kanal, të cilat janë të ndara nga ujërat territoriale të Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës. /Telegrafi/