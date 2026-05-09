"Angry Birds" dhe "FIFA International Soccer" hynë në Hollin e Famës së video-lojërave
“The Strong National Museum of Play” ka shpallur anëtarët e këtij viti të “Sallës së Famës së Video-lojërave në botë”, dhe si çdo vit, të gjithë titujt e përzgjedhur janë vlerësuar si të merituar.
“Angry Birds”, “Silent Hill”, “Dragon Quest” dhe “FIFA International Soccer” përbëjnë gjeneratën e vitit 2026.
Që nga debutimi i tij në vitin 2009, seria “Angry Birds” ka sjellë argëtim për miliona lojtarë që përdorin një katapultë për të lëshuar zogj të zemëruar drejt derrave të fshehur në struktura të brishta.
Një dekadë më herët, “Silent Hill” nisi mbretërimin e tij të terrorit me një lojë horror psikologjike që hapi rrugën për një seri të suksesshme afatgjatë.
Në vitin 1986, “Dragon Quest” i kompanisë Enix (sot pjesë e Square Enix) ndihmoi në formësimin e modelit të lojërave moderne RPG.
Ndërsa “FIFA International Soccer”, i publikuar në vitin 1993, ishte fillimi i serisë së madhe FIFA të kompanisë Electronic Arts. Ai mbetet ende një nga ekskluzivitetet më të mëdha sportive në botën e videolojërave, edhe pse EA nuk e ka më licencën e FIFA-s.
Video-lojëra të tjera që ishin në listën e këtij viti përfshinin “Frogger”, “Galaga”, “League of Legends”, “Mega Man”, “PaRappa the Rapper”, “RuneScape”, “The Elder Scrolls V: Skyrim” dhe “Tokimeki Memorial”.
Këta tituj të rinj i bashkohen një grupi prej 49 lojërash me ndikim në Sallën e Famës së Video-lojërave, ku vitin e kaluar u përfshinë edhe “GoldenEye 007”, “Quake”, “Defender” dhe “Tamagotchi”. /Telegrafi/