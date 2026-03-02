Andonovski: Po marrim mbështetje ndërkombëtare për projektin “roaming si në shtëpi”
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, ndodhet sot në një vizitë pune në Barcelonë të Spanjës, ku po merr pjesë në MWC26 (Kongresi Botëror i Mobilëve) – eventi më i madh global që bashkon politikëbërësit e dixhitalizimit, përfaqësuesit e operatorëve të telekomunikacionit dhe prodhuesit më të mëdhenj të pajisjeve mobile dhe zgjidhjeve dixhitale në botë, njoftojnë nga Ministria për Transformim Dixhital.
Gjatë vizitës së tij, Ministri u përqendrua në lobimin për parimin e “roaming si në shtëpi”, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të kushteve për qytetarët dhe bizneset duke ulur kostot e roaming dhe duke iu afruar standardeve evropiane.
Andonovski ishte pjesë e Programit Ministror të GSMA-s, ku u diskutuan politikat dhe prioritetet kryesore që lidhen me lidhshmërinë, infrastrukturën dixhitale, sigurinë dhe teknologjitë e ardhshme të rrjetit.
"Ky është eventi më i madh global që bashkon politikëbërësit e dixhitalizimit, përfaqësuesit e operatorëve të telekomunikacionit dhe prodhuesit më të mëdhenj të pajisjeve mobile në botë. Së bashku me përfaqësuesit e qeverisë dhe përfaqësuesit e sektorit privat, diskutojmë çështjet që prekin më shumë qytetarët dhe përdoruesit tanë, dhe për ne ky është sigurisht projekti "Roaming si në shtëpi", që do të thotë çmime si në shtëpi për përdorimin e shërbimeve mobile, mesazheve SMS dhe internetit kudo në Bashkimin Evropian. Mund të them se po marrim mbështetje të madhe për këtë projekt nga qeveritë dhe partnerët tanë ndërkombëtarë, si dhe mirëkuptim nga operatorët kryesorë të telekomunikacionit", tha Andonovski./Telegrafi/