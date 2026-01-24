Amir Shaipi i jashtëzakonshëm, shkëlqen në fitoren e Luganos
Portieri i Kosovës Amir Shaipi ka dhuruar spektakël në fitoren 4-1 të Luganos ndaj Winterthur.
Shaipi dhuroi një paraqitje të shkëlqyer, ku nga “SofaScore” u vlerësua me notën më të lartë, 8.7.
“Gardiani” dardan bëri plot pesë pritje, ku tre prej tyre ishin brenda zonës si dhe kishte 70 prekje të topit.
Lugano në përgjithësi zhvilloi paraqitje më të mirë, ku plot katër lojtarë u vlerësuan me notën mbi 8.
Ndërsa, te ekipi mysafir pak minuta zhvilloi edhe talenti Leandro Maksutaj, duke u inkuadruar në minutën e 35-të, për ta zëvendësuar Kasamin.
Lugano me këtë fitore renditet në pozitën e dytë në tabelë me 39 pikë, katër më pak se lideri Thun./Telegrafi/
