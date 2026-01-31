Amerikanët armatosin Izraelin dhe Arabinë Saudite - çfarë armësh do të marrin në vlerë prej 15,5 miliardë dollarësh
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar mundësinë e shitjes së armëve me vlerë rreth 15,5 miliardë dollarë ndaj Izraelit dhe Arabisë Saudite.
Departamenti amerikan i Shtetit ka dhënë dritën jeshile për shitje të mundshme të pajisjeve ushtarake Izraelit, me vlerë më shumë se 6,5 miliardë dollarë, përmes tre kontratave të ndara, njofton Pentagoni.
Nga këto kontrata për Izraelin:
• Lëvizje taktike të lehta ushtarake (Joint Light Tactical Vehicle) dhe pajisje të lidhura – rreth 1,98 miliardë dollarë.
• Helikopterë sulmues AH‑64E Apache – rreth 3,8 miliardë dollarë.
• Një marrëveshje tjetër ushtarake, me vlerë 740 milionë dollarë, për furnizim të sistemeve të fuqisë për transportues Namer, përfshirë mbështetje logjistike.
Për Arabinë Saudite, është aprovuar gjithashtu shitja e raketave interceptuese Patriot dhe pajisjeve të lidhura, me një vlerë të rreth 9 miliardë dollarë.
Sipas Pentagonit, oferta e armëve nuk do të ndryshojë balancën ushtarake në Lindjen e Mesme dhe nuk do të ndikojë negativisht në aftësitë mbrojtëse të SHBA-së. /Telegrafi/
