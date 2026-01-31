Altman: Inteligjenca Artificiale do ta bëjë paranë më të vlefshme
OpenAI po vë bast në mënyrën më të mirë të mundshme për një të ardhme të sunduar nga Al.
Po zotohet të shpenzojë mbi 1 trilion dollarë për të ndërtuar qendra gjigante të të dhënave.
Së fundmi CEO Sam Altman ka zbulur atë që teknologjia e kompanisë së tij do t'i ofrojë së shpejti botës.
Kur u pyet nëse Al mund të përdoret për të "zgjidhur boshllëqet ekonomike që kanë ekzistuar prej dekadash", drejtuesi ekzekutiv argumentoi se "do të jetë masivisht deflacionare".
“Duke pasur parasysh, sigurisht, progresin me punën që mund të bësh para një kompjuteri, por edhe atë që duket se do të ndodhë së shpejti me robotikën dhe një mori gjërash të tjera, do të kemi një presion masiv deflacionist”, parashikoi ai.
Si rezultat i këtij presioni, Altman premtoi se gjërat do të bëheshin “rrënjësisht më të lira” dhe “fuqizimi i individëve” do të rritet ndërsa paratë bëhen më të vlefshme - gjë që, vlen të përmendet, do të ishte një përmbysje e pothuajse çdo sistemi ekonomik në histori, i cili ka qenë në masë dërrmuese inflacionist.
Altman arsyetoi se këto ndryshime ekonomike do të ishin rezultat i Al që do t'u lejonte individëve të ishin shumë më produktivë.
Ai argumentoi se deri në fund të këtij viti, një individ që shpenzon 1,000 dollarë për nxjerrjen e përfundimeve - në thelb kostoja e funksionimit të një Al - mund të përfundonte një program kompjuterik në një periudhë të shkurtër kohore, një detyrë që më parë do t'i kishte marrë një ekipi të tërë një kohë shumë më të gjatë. /Telegrafi/