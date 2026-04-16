Аliu: Masa të përforcuara antikorrupsion dhe transparencë më të madhe në prokurimet publike në shëndetësi
Ministri i Shëndetësësi, Azir Aliu sot tha se Transparenca dhe llogaridhënia përbëjnë prioritete kyçe në funksionimin e sistemit shëndetësor dhe se po punojnë vazhdimisht për përmirësimin e procedurave dhe rritjen e besimit në sistemin shëndetësor.
"Sipas raportit, në shëndetësi pjesëmarrja e vendimeve për ankesa është 2,43%, që është nën mesataren shtetërore prej 2,88%. Në këtë kontekst, pjesa më e madhe e pikave kontestuese lidhen me vlerësimin e ofertave. Pikërisht për këtë arsye, Ministria tashmë ka ndërmarrë masa që kanë dhënë edhe rezultatet e para konkrete – për më pak se gjashtë muaj kemi rritur rezultatin në sistemin e integritetit nga 34,2% në vitin 2024 në 66,15% në vitin 2025.
Në të njëjtën linjë është edhe furnizimi trevjeçar me barna për sëmundje të rralla, i cili sjell vazhdimësi për pacientët dhe planifikim më të mirë për furnizuesit. Qëllimi ynë është që shëndetësia të mos jetë vetëm nën mesataren shtetërore, por të bëhet shembull për ligjshmëri, parashikueshmëri dhe besim", theksoi ministri Azir Aliu në ngjarjen e sotme, të organizuar nga Qendra për Komunikime Qytetare, kushtuar dialogut për forcimin e masave antikorrupsion në prokurimet publike.
i pjesë e reformave, thekson Aliu, në Ligjin e ri për barna parashikohen procedura më efikase për miratimin dhe regjistrimin e barnave, modernizim i sistemit, shkurtim i kohës për disponueshmërinë e tyre dhe vendosje e mekanizmave për monitorimin e furnizimit, me qëllim parandalimin e mungesave eventuale.
"Njëkohësisht, digjitalizimi mbetet një segment i rëndësishëm në forcimin e transparencës.
Gjithashtu, është krijuar një portal i ri publik për donacione, si dhe një platformë online për raportimin anonim të parregullsive dhe korrupsionit në shëndetësi, që mundëson rritje të besimit të qytetarëve dhe mbrojtje më efikase të interesit publik", tha Aliu./Telegrafi/