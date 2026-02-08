Sulmuesi Albion Rrahmani ka shënuar golin e parë të vitit 2026 për Sparta Pragën.

Ylli i Kosovës realizoi në derbin ndaj Zlin për të zhbllokuar epërsinë pas 65 minutave lojë.

Pasi mori një asistim perfekt nga Irving, Rrahmani ishte i pagabueshëm nga afërsia për ta zhbllokuar rezultatin (65’).

Ky ishte goli i parë për vitin 2026, gol që padyshim do t’ia rrisë motivimin për pjesën e mbetur meqenëse kishte kaluar një periudhë pa e “tundur rrjetën”.

Përndryshe, ishte goli i tetë në kampionatin çek këtë edicion, duke qenë golashënuesi i pestë më i mirë por vetëm tre më pak se Chory që e prinë listën./Telegrafi

