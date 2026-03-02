Mbrojtësi i Kosovës Albian Hajdari ka zënë vend në formacionin e javës në Bundesliga.

Ylli i Kosovës zhvilloi një paraqitje solide ndaj St.Paul, pavarësisht që Hoffenheimi pësoi humbje me rezultat 0-1.

SofaScore” e ka vlerësuar me notën 7.8, e mjaftueshme për të zënë vend në formacionin më të mirë të javës, pranë emrave si bashkëlojtari Coufal, Harry Kane e Undav.

Formacioni më i mirë i xhiros në Bundesliga:

Ndërkohë, të tre yjet e Kosovës te Hoffenheimi po kalojnë një periudhë fantastike – që është lajm i shkëlqyer duke llogaritur se më vonë këtë muaj luajmë play-offin e Kupës së Botës 2026./Telegrafi/

