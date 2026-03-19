Albert Bunjaku zbardhë listën me futbollistët e ftuar te Kosova U19
Jo vetëm Kombëtarja A, por edhe ato të grupmoshave do të zhvillojnë ndeshje të rëndësishme në muajin mars.
Përzgjedhësi i Kombëtares U19, Albert Bunjaku, ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për muajin mars.
Kosova do të luaj tre ndeshje kualifikuese këtë muaj, derisa kundërshtarët janë Armenia U19, Gjibraltari U19 dhe Turqia U19.
Dardanët U19 do t’i zhvillojnë të gjitha ndeshjet në Turqi, ku do të udhëtojnë më 21 mars. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate