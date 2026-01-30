Alba provokon Limin duke i bërë masazh shumë pranë zonës intime në shtëpinë e BBVK 4
Gjatë ditës së sotme në Big Brother VIP Kosova, pavarësisht paralajmërimeve të Limit se mund të ndërpriste raportin me Albën, dyshja janë parë tejet të afruar me njëri-tjetrin.
Në një moment, Alba është kapur duke prekur në mënyrë provokative Limin teksa qëndronin në dhomën e grimit.
Ajo i ka bërë masazh pranë kofsheve, duke u afruar shumë pranë zonës intime, gjest që ka ngjallur reagime dhe kritika të shumta nga publiku dhe ndjekësit e spektaklit.
Situata e krijuar risolli sërish vëmendjen mbi raportin e dyshes brenda shtëpisë, duke hapur debate për sjelljet e banorëve dhe kufijtë e tyre në lojën e Big Brother VIP. /Telegrafi/
