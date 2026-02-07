Alba Pollozhani lë shtëpinë e Big Brother VIP Kosova
Alba Pollozhani, një nga banoret më të diskutuara të edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, ka vendosur të largohet nga shtëpia më e famshme në Kosovë.
Lajmi u konfirmua përmes një njoftimi zyrtar të publikuar në faqen e formatit në Facebook, duke surprizuar ndjekësit e spektaklit.
Vendimi i Albës vjen pas një Prime të tensionuar, ku ajo u përfshi në një debat të ashpër me Labinotin.
Gjatë diskutimit, situata eskaloi ndjeshëm, ndërsa Alba shprehu pakënaqësitë e saj ndaj produksionit.
Ajo deklaroi se materialet video ishin montuar në mënyrë që ta paraqisnin në një dritë negative dhe se publikut nuk i ishte treguar e gjithë e vërteta e debatit me Labin.
Ndërsa insistonte në qëndrimin e saj dhe fliste pa ndërprerje, prezantuesja Jonida Vokshi iu drejtua drejtpërdrejt Albës, duke i thënë se nëse mendonte kështu, dera ishte e hapur dhe mund të largohej nga shtëpia.
Në atë moment, Alba u shpreh se dëshironte të largohej, por fillimisht u drejtua drejt dhomës së gjumit, duke lënë të paqartë vendimin e saj final.
Megjithatë, duket se pas disa çastesh reflektimi, Alba ka vendosur përfundimisht ta ndërpresë rrugëtimin e saj në BBVK, duke e lënë shtëpinë dhe duke i dhënë fund eksperiencës së saj në këtë format.
Largimi i saj pritet të sjellë reagime të shumta nga publiku dhe banorët e tjerë, duke qenë se ajo ishte një nga figurat më të zëshme dhe të komentuara të këtij sezoni. /Telegrafi/