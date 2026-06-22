Alarm për vapë në Francë, Itali dhe Spanjë - parashikohen temperatura deri në 40 gradë Celsius
Alarme të kuqe për vapë janë lëshuar në Francë, Spanjë dhe vende të tjera në të gjithë Evropën perëndimore dhe qendrore, ndërsa kushtet e valës së nxehtësisë parashikohet të intensifikohen në ditët në vijim me temperatura maksimale mbi 40 gradë Celsius.
Më shumë se gjysma e rajoneve të Francës janë aktualisht nën paralajmërimin më të ashpër të motit, me qindra shkolla të urdhëruara të mbyllen dhe temperatura maksimale të parashikuara në 42 gradë Celsius në Bordo të hënën, tha parashikuesi i motit Météo-France.
Dy fëmijë të moshës dy dhe katër vjeç janë gjetur të vdekur në makinën e tyre familjare në qytetin Carpentras në jug të Francës, në një aksident që lidhet me motin.
Paralajmërime të ngjashme të kuqe janë lëshuar nga autoritetet në Gjermani, Itali, Zvicër dhe Luksemburg, transmeton Telegrafi.
Temperaturat në rritje po nxiten nga ajri i nxehtë që lëviz në veri nga shkretëtira e Saharasë, e cila nga ana tjetër po bllokon ajrin e nxehtë mbi zonat e prekura, me parashikuesit që sugjerojnë se kushtet mund të rezultojnë në një nga valët më të gjata të nxehtësisë në vitet e fundit.
Shkencëtarët kanë thënë se valët e përsëritura të nxehtësisë janë një shenjë e ngrohjes globale, me Météo-France që vëren se nga 51 valët e nxehtësisë të regjistruara në Francë që nga viti 1947, 34 kanë ndodhur që nga viti 2000 dhe 26 që nga viti 2011.
Diku tjetër kushtet janë parë:
Shërbimi shtetëror i motit i Spanjës Aemet paralajmëron për temperatura "jashtëzakonisht të larta" për sezonin deri të mërkurën "midis pesë dhe 10 gradë mbi atë që është tipike" - me disa zona që pritet të arrijnë 44C.
Një alarm i kuq është lëshuar për vendin bask, me temperaturat maksimale në San Sebastian që parashikohen të rriten në 40°C, pothuajse dyfishi i mesatares së saj për këtë kohë të vitit.
Italia lëshon alarme të kuqe për 12 qytete, duke përfshirë Milanon, Torinon, Venecian, Bolonjën, Firencen dhe Romën pas disa ditësh me temperatura mbi 35°C.
Pesë persona vdesin në aksidente fatale gjatë notit gjatë fundjavës në Gjermani, ku temperaturat kanë arritur tashmë deri në 38°C.
Zyra Meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar lëshon një paralajmërim të rrallë të kuq për vapë për të mërkurën dhe të enjten për pjesë të Anglisë dhe Uellsit, mes parashikimeve që sugjerojnë se temperaturat mund të arrijnë 38°C në disa zona.
Zjarrfikësit luftojnë një zjarr të madh pranë Akraifnios, në Greqinë qendrore, që ka detyruar mbylljen e përkohshme të një autostrade kryesore pas motit të nxehtë, të thatë dhe erërave të forta.
Instituti meteorologjik IRM në Belgjikë parashikon temperatura rekord në javën e ardhshme. Ndërkohë, operatori i trenave të vendit njoftoi se disa trena në orën e pikut do të anulohen për të hënën dhe të martën për shkak të nxehtësisë.
Temperaturat pritet të arrijnë kulmin në shumë pjesë të kontinentit të mërkurën, me parashikimin e 41°C për Parisin. Në kryeqytet të hënën, disa linja treni gjithashtu ulën shërbimet.
Operatori kombëtar hekurudhor i Francës, SNCF, u bëri thirrje njerëzve "të cenueshëm" të shmangin ose shtyjnë udhëtimin me tren këtë javë.
Rreth 845 shkolla në Francë u mbyllën, ndërsa 1,800 të tjera po u lejojnë nxënësve të mbarojnë mësimet herët, tha ministria e arsimit.
Por më shumë se një milion nxënës të shkollave të mesme po jepnin provimet e tyre përfundimtare me gojë për maturën mes vapës.
Një alarm i kuq për vapë është më i larti nga katër paralajmërimet e lëshuara nga Météo-France dhe këshillon njerëzit të tregojnë kujdes ekstrem në kushte që janë potencialisht kërcënuese për jetën.
Dhjetëra rajone të tjera në Francë janë nën një alarm portokalli - paralajmërimi i dytë më i lartë - me rreth 63 milionë njerëz të prekur në total në të gjithë vendin.
Rrethanat e plota të vdekjes së fëmijëve të gjetur në makinën e tyre familjare në jug të Francës nuk janë ende të qarta, por ata po ktheheshin nga një udhëtim për pazar me nënën e tyre dhe thuhet se e gjetën veten të bllokuar brenda makinës familjare me dritaret e mbyllura, mes temperaturave maksimale prej 39 gradë Celsius.
Punonjësit e ambulancës u përpoqën pa sukses t'i ringjallnin çiftin.
Prokurori shtetëror vendas tha se shkaku i saktë i vdekjes ende nuk ishte përcaktuar, por "ndoshta lidhet me valën e nxehtësisë".
Ndërkohë, qeveria franceze u ka kërkuar njerëzve të mos përpiqen të freskohen në zona të pambikëqyrura si liqene dhe lumenj, pas 13 vdekjeve nga mbytja në fundjavë.
Në rajonin jugperëndimor të Girondës, autoritetet lokale thanë të dielën se tre persona - të moshës midis 80 dhe 95 vjeç - kishin vdekur, pjesërisht për shkak të nxehtësisë së fortë.
Kushtet në Francë vijnë pas një fundjave në të cilën zhiva arriti 40 gradë Celsius, duke nxitur një ndalim të alkoolit në Fête de la Musique vjetor, një festival kombëtar që sheh turma të mëdha të festojnë në rrugët e shumicës së qyteteve.
Ndalimi zbatohej për të gjitha ngjarjet e organizuara nga shteti francez dhe agjencitë e tij, dhe synonte "të ruante shërbimet e urgjencës dhe kujdesit shëndetësor dhe t'i lejonte stafit mjekësor të përqendrohej në kujdesin për më të prekshmit", tha qeveria.
Ndërsa temperaturat më të larta priten në bregdetin perëndimor, temperaturat maksimale pritet të variojnë nga 36°C deri në 40°C në pjesën më të madhe të vendit, tha Météo-France.
Meteorologu paralajmëroi se vala e të nxehtit do të jetë "e përhapur, afatgjatë dhe intensive" - me temperatura që nuk pritet të bien deri në fund të javës. /Telegrafi/