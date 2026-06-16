Alarm në kampin zviceran para ndeshjes me Bosnjën dhe Hercegovinën, deri në ndeshje do të stërviten vetëm një herë
Pas një barazimi zhgënjyes ndaj Katarit në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës, Kombëtarja e Zvicrës u gjend nën një presion të madh.
Ndërsa tifozët boshnjakë janë plot optimizëm dhe e presin duelin me shumë besim, në kampin zviceran mbretëron një gjendje emergjence, shkruan Blick.
Zvicra duhet thjesht të kërkojë një fitore kundër Bosnjës dhe Hercegovinës të enjten nëse dëshiron të shmangë një përballje dramatike dhe të pasigurt në raundin e fundit kundër vendit pritës, Kanadasë, përpara 54,000 tifozëve fanatikë në Vankuver.
Vetëm dy javë para nisjes për në SHBA, gjithçka dukej ideale në kampin zviceran. Grupi B konsiderohej, të paktën në letër, një nga më të lehtët në turne. Atmosfera ishte e shkëlqyer, nuk kishte lëndime dhe publiku shpalli Kupën e Botës më të suksesshme në histori.
Megjithatë, turpi dhe rezultati përfundimtar 1-1 kundër Katarit, një vend krejtësisht i paaftë, e përmbysën situatën. Zviceranët tani janë të detyruar të shkojnë në cep dhe kanë një "thikë në fyt" kundër Bosnje dhe Hercegovinës.
Një humbje tronditëse pikësh kundër Katarit e ka lënë Zvicrën në një situatë ku po luan një ndeshje në raundin e dytë të turneut. Atyre do t'u duhen të paktën katër pikë për të siguruar një vend në fazën eliminatore.
Tre barazime ndoshta nuk do të jenë të mjaftueshme, duke marrë parasysh se katër nga dymbëdhjetë ekipet e vendit të tretë eliminohen pas fazës së grupeve.
Për këtë arsye, realizimi duhet të përmirësohet urgjentisht, dhe gabimet mbrojtëse duhet të reduktohen në minimum.
Brenda ekipit ka tashmë disa tensione fillestare nëse të gjithë janë të vetëdijshëm për seriozitetin e situatës. Kapiteni i ekipit kombëtar ishte plotësisht i sinqertë dhe i drejtpërdrejtë në kritikat e tij.
"Nuk jemi aty ku mendonim se ishim para fillimit të turneut", tha Granit Xhaka.
Nga ana tjetër, ndihmëstrajneri Davide Calla ishte dukshëm më pak autokritik në një deklaratë për transmetuesin zviceran SRF. Në përfundimin e tij të shkurtër, ai deklaroi se atyre u mungonte pak më shumë qëndrueshmëri dhe vendosmëri në fushë.
Strategjia përgatitore e trajnerit kryesor Murat Yakin dhe stafit të tij profesional shkaktoi një surprizë të lehtë në publik.
Midis dy ndeshjeve, skuadra do të bëjë vetëm një seancë të rregullt stërvitore të përbashkët. Të dielën, pas ndeshjes me Katarin, u stërvitën vetëm lojtarët nga stoli, ndërsa të hënën, stërvitja e Yakin u anulua plotësisht në mënyrë që lojtarët të mund ta kalonin ditën duke u rikuperuar individualisht në hotel.
Kështu, e marta u rezervua si dita e vetme për stërvitje të vërtetë taktike të të gjithë ekipit. Pas kësaj, të mërkurën në mëngjes, do të ketë vetëm një stërvitje finale më të lehtë, dhe më pas kombëtarja zvicerane do të udhëtojë me autobus për në Los Angeles, ku të enjten i pret një ndeshje vendimtare kundër Bosnjës dhe Hercegovinës. /Telegrafi/