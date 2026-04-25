Al Pacino dhe Beverly D’Angelo ribashkohen për ditëlindjen e 86-të të tij, 20 vite pas ndarjes
Al Pacino dhe ish-partnerja e tij Beverly D’Angelo janë parë sërish bashkë gjatë festimit të ditëlindjes së 86-të të aktorit të famshëm, duke treguar marrëdhënien e tyre të afërt edhe dy dekada pas ndarjes.
Dyshja, prindër të binjakëve Anton dhe Olivia, u shfaqën në një dalje publike me stil të kuruar, ku Pacino zgjodhi një veshje të errët me shall, ndërsa D’Angelo u paraqit elegante me xhaketë të verdhë, bluzë të bardhë dhe pantallona blu të errëta.
Pacino dhe D’Angelo kanë qenë në një lidhje nga viti 1996 deri në 2003 dhe janë takuar fillimisht gjatë një fluturimi për në New York, shkruan DailyMail.
Ata u bënë çift shpejt dhe më pas mirëpritën binjakët e tyre në vitin 2001 përmes fertilizimit in vitro.
Edhe pse u ndanë në mënyrë të vështirë në vitin 2003, me mosmarrëveshje ligjore për fëmijët, më vonë arritën të krijojnë një marrëdhënie të qëndrueshme bashkëprindërimi dhe miqësie.
Sot, ish-çifti vazhdon të ruajë një raport të ngrohtë familjar dhe respekti, duke u shfaqur shpesh si mbështetje për njëri-tjetrin edhe pas shumë vitesh nga fundi i romancës së tyre. /Telegrafi/