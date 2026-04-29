Aktori i “Jurassic Park” fiton betejën me kancerin
Sam Neill, i njohur për rolin e tij në filmin "Jurassic Park", ka bërë të ditur se ka fituar betejën me kancerin, katër vite pasi u diagnostikua me një formë të avancuar të kancerit të gjakut (limfom në stad të tretë).
Fillimisht, ai iu nënshtrua kimioterapisë, një trajtim i vështirë që për një kohë e mbajti sëmundjen nën kontroll dhe i zgjati jetën.
Megjithatë, me kalimin e kohës, trajtimi pushoi së dhëni rezultatet e pritshme dhe gjendja e tij u përkeqësua, duke e bërë atë të përballej me një pasiguri të madhe për të ardhmen.
Në këtë pikë kritike, Neill vendosi të provojë një metodë më të avancuar trajtimi – terapinë me qeliza CAR-T.
Kjo terapi moderne funksionon duke modifikuar qelizat e sistemit imunitar të pacientit në mënyrë që ato të identifikojnë dhe shkatërrojnë qelizat kancerogjene.
Sipas tij, pikërisht kjo terapi rezultoi vendimtare në luftën kundër sëmundjes.
Në një intervistë të fundit, ai konfirmoi me gëzim se analizat e fundit tregojnë se kanceri nuk është më i pranishëm në organizmin e tij.
Ai e përshkroi këtë si një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe shprehu mirënjohje për përparimin e mjekësisë që e bëri të mundur këtë rezultat.
Përtej aspektit mjekësor, kjo përvojë ka pasur një ndikim të thellë edhe në mënyrën se si ai e sheh jetën.
Neill ka pranuar se ka kaluar momente të errëta gjatë kësaj periudhe, por ato e kanë bërë më të vetëdijshëm për vlerën e jetës dhe më mirënjohës për çdo ditë.
Ai theksoi rëndësinë e familjes, miqve dhe momenteve të thjeshta. /Telegrafi/