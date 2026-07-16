Aksion i përbashkët me autoritetet amerikane, arrestohet në Prizren i dyshuari për krim kibernetik
Një person është arrestuar në rajonin e Prizrenit nën dyshimin se ka siguruar në mënyrë të paautorizuar të dhëna të kartelave bankare dhe informacione personale të shtetasve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat më pas i ka publikuar në platforma online për keqpërdorim.
Sipas një komunikate të përbashkët të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, aksioni është zhvilluar nga Drejtoria e Hetimit të Krimeve Kibernetike, në koordinim me Prokurorinë Speciale dhe me urdhër të Gjykatës.
Autoritetet bëjnë të ditur se hetimi është realizuar në bashkëpunim me autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sipas dyshimeve, i arrestuari, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, ka siguruar në mënyrë të paautorizuar të dhëna të kartelave bankare dhe të dhëna personale, kryesisht të shtetasve amerikanë, të cilat më pas i ka vënë në dispozicion për keqpërdorim duke i publikuar në platforma të caktuara online.
Gjatë kontrollit në një lokacion në rajonin e Prizrenit janë sekuestruar prova relevante që lidhen me rastin.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Policia dhe Prokuroria kanë bërë të ditur se veprimet e mëtejshme do të ndërmerren në koordinim me autoritetet amerikane.