Aksion 48-orësh i Inspektoratit të Punës, 16 ndalime punimesh në sektorin e ndërtimtarisë
Inspektorati Qendror i Punës ka ndërmarrë një aksion të jashtëzakonshëm inspektues në të gjithë territorin e Kosovës, duke u fokusuar në sektorët me rrezikshmëri të lartë, veçanërisht në ndërtimtari.
Sipas njoftimit zyrtar, aksioni është realizuar në përputhje me vendimin e ministrit përkatës dhe mandatin ligjor të këtij institucioni.
“Inspektorati Qendror i Punës, në zbatim të vendimit të Ministrit të MPFVLÇ-së dhe në përputhje me mandatin e tij ligjor, ka ndërmarrë aksion të jashtëzakonshëm inspektues në sektorët me rrezikshmëri të lartë, në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës", thuhet në njoftim.
Gjatë një periudhe 48-orëshe janë realizuar gjithsej 41 inspektime, 19 riinspektime, ndërsa në 16 raste është marrë vendim për ndalim të punimeve. Po ashtu janë dhënë 8 leje punimesh, 13 vërejtje dhe në 12 raste është konstatuar eliminimi i parregullsive.
Sipas Inspektoratit, fokusi kryesor i këtij aksioni ka qenë sektori i ndërtimtarisë.
“Në këtë 48 orësh fokus i Inspektimit ka qenë sektori i ndërtimtarisë andaj edhe realizimi i inspektimeve është bërë në 100% në këtë sektor", theksohet në njoftim.
Institucioni ka sqaruar se ndalimet e punimeve lidhen drejtpërdrejt me procedurat ligjore për kundërvajtje.
Po ashtu, është bërë e ditur se të gjitha subjektet që kanë rezultuar me ndalim të punimeve do të procedohen në gjykatë.
“Në përfundim të Aksionit të gjitha subjektet që kanë rezultuar me ndalim të punimeve me automatizëm procesohen në Gjykatat për kundërvajtje përkitazi me shkeljet e konstatuara", njofton Inspektorati.
Ndërkohë, procesi i riinspektimeve pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, me qëllim verifikimin e përmirësimit të gjendjes në terren.