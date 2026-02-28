Një aksident me fatalitet ka ndodhur të premten në Obiliq, në termocentralin “Kosova B”, ku një punëtor është goditur nga një kamion.

Rasti ka ndodhur në ora 10:09, ndërkaq sot Policia në raportin 24 orësh bën të ditur se drejtuesi i kamionit është dërguar në mbajtje.

“Kosova B, Obiliq 27.02.2026-10:09. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti dyshohet nga pakujdesia duke lëviz mbrapa me kamion, ka goditur viktimën mashkull kosovar. Si pasojë e kësaj, viktima ka ndërruar jetë, vdekjen e të cilit e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes”, thuhet në raport.

Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme